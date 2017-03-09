Внук, воспользовавшись услугой «мобильный банк», обворовал бабушку

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка. Полицейским женщина пояснила, что при проверке своего счёта в банке обнаружила, что у неё пропало около 60 тысяч рублей.

Оперативниками установлено, что к краже причастен внук потерпевшей. Подозреваемый – 27-летний житель посёлка Молочный, ранее неоднократно судимый, – задержан и доставлен в отдел полиции.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что подключил услугу «мобильный банк» к телефону бабушки, после чего перевёл необходимую ему сумму на свою карту.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок пяти лет.