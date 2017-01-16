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Мурманская область. Арктика16.01.17 17:11

Во флотской столице прошла презентация проекта «Инициативное бюджетирование»

Заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации ЗАТО г.Североморск состоялось 13 января. В повестку дня были внесены два вопроса: информация о подготовке к конкурсному отбору муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив и рассмотрение вопроса о внесении изменений в Перечень муниципального имущества ЗАТО г.Североморск, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства.

В работе заседания приняли участие глава администрации Ирина Норина, первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск, заместитель председателя Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства Ирина Долгушина, специалисты отдела экономического развития и Управления правового и кадрового обеспечения ЗАТО г. Североморск, директор  МКУ «Муниципальное имущество» Наталья Зозуля, исполнительный директор Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск Игорь Стародумов, индивидуальные предприниматели Сергей Сипягин, Елена Суховская, Алексей Китаев, Оксана Ларина и директор ООО «Сампо» Ирина Вахнюк.

Презентацию проекта «Инициативное бюджетирование» присутствующим на заседании представила первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск. В своем выступлении Ирина Георгиевна раскрыла понятие и аспекты инициативного бюджетирования. Привела примеры реализации аналогичных программ в других регионах. Рассказала о принципах, целях, задачах, этапах проекта, об участниках софинансирования и процентом соотношении финансового участия в проекте.   

Глава муниципалитета Ирина Норина, конкретизируя процесс инициативного бюджетирования, особо подчеркнула значимость участия населения во всех этапах проекта: «Активное участие граждан в инициативном бюджетировании дает возможность людям самим определять приоритетные проекты, добиваться их реализации и следить за ходом запланированных работ».

В нашей стране реализация программы инициативного бюджетирования началась в 2007 году, когда появились первые практики участия граждан в решении вопроса о расходовании бюджетных средств на местном, на муниципальном уровнях. На сегодняшний день, как свидетельствует практика, уже более тысячи муниципалитетов добились положительных результатов благодаря реализации аналогичных проектов. Среди них Кировская, Тульская, Тверская области, Ставропольский край. В Тверской области благодаря инициативе граждан отремонтировано или вновь создано 314 социально важных объектов общественной инфраструктуры.

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