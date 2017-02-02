Во флотской столице работы по очистке муниципалитета от снега ведутся, но недоработок много

В начале инспекционной поездки глава администрации Ирина Норина, обозначив тему, отметила, что проверка исполнения графиков очистки от снега подведомственных территорий предприятиями «Автодорсервис плюс» и «СЖКХ» будет проводиться с учётом обращений жителей, которые считают работу коммунальных служб недостаточной.

В ходе объезда были проверены адреса, указанные в обращениях, направленных в адрес главы администрации через Интернет-приёмную. Среди «тревожных» адресов дорога по ул. Гвардейская, 4 и 5, вдоль которой расположены социально значимые объекты: МБДОУ детский сад № 7, МБОУСОШ № 9, Североморский специальный дом одиноких престарелых. Жалоба жительницы ул. Сизова Татьяны П. об ужасном состоянии проезда от улицы Сизова к главпочтампу. Плохая уборка придомовой территорий около домов 1, 3, 5 и 9 на ул. Чабаненко. Посещение указанных адресов подтвердило объективность предъявленных жителями претензий.

Ирина Леонидовна попросила коммунальщиков объяснить жителям через средства массовой информации, в чем причина, и каковы дальнейшие действия: «И администрация, и многие жители нашего муниципалитета понимают, что зима в этом году снежная, и что только за 4 дня января выпало 130% осадков. Между тем, мы так же понимаем, что живём не в Сочи, а на севере. И нам хочется, чтобы наши коммунальные службы это тоже понимали. А главное, чтобы они были готовы и к снегу, и к гололеду. Однако, увиденное нами сегодня говорит об обратном…».

Представители коммунальных служб и ООО «АДС Плюс», и ООО «СЖКХ» свои комментарии СМИ дали. По словам исполнителя работ по уширению дорог и проездов руководителя ООО «АДС Плюс» Ивана Назаренко, ответственности с себя никто не снимает: «Я не отрицаю, что по данным адресам недоработки есть. Мы стараемся, и все дни после урагана и люди, и техника работают в авральном режиме. Графики, утвержденные и опубликованные, выполняются с некоторыми изменениями как в плюс, так и в минус. Сегодня в первую смену на городских улицах работают 15 единиц спец автотранспорта». По словам руководителя Управляющей компании Тамары Шубиной, добираясь до места работы или прогуливаясь по городу, может показаться, что снежные завалы остаются на своих местах, но на 28 января, было вывезено шесть тысяч кубов снега - это 300 машин.

На первый взгляд, комментарии коммунальных служб достаточно убедительны, однако устроят ли они жителей?! Для руководства муниципалитета сетования коммунальщиков на погодные условия, трудности с техникой и личным автотранспортом североморцев уже перестали быть объективными причинами постоянных недоработок.

По мнению главы администрации, очистка многих улиц, дорог и проездов велась и ведётся формально: «Я не могу сказать, что вы не работаете, потому что сама с вами уже два месяца работаю, как говорится в ручном режиме. Я вижу, что работа ведётся, дороги и дворы от снега очищаются, и даже снежные отвалы вывозятся. Но всё равно город убран плохо, формально, много не доработок».