Во флотской столице развивается добровольческое движение

На базе отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск в рамках цикла обучающих семинаров для участников регионального добровольческого движения «Зона особого внимания» («ЗОВ») прошёл семинар-тренинг «Основы волонтерской деятельности». В семинаре приняли участие МОО «Городская волонтерская группа» ЗАТО г.Североморск и Городской ученический парламент управления образования администрации ЗАТО.

Региональное добровольческое движение Мурманской области «Зона особого внимания» создано в 2008 году. Основная цель регионального добровольческого движения «ЗОВ» - объединение и поддержка всех социально значимых инициатив Мурманской области.

Открытие семинара прошло с ознакомления с добровольческим движением молодежи Мурманской области, а так же приоритетными направлениями и перспективами развития молодежного движения.

Во время обучения участники узнали, кто такие добровольцы, как правильно организовать волонтерскую акцию социальной направленности, как работать дружной командой, приняли участие в практическом занятии «Основы организации волонтерской акции социального характера», в ролевой игре «Добровольческий центр». По завершении семинара все участники были отмечены сертификатами участника.