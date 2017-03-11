Во флотской столице стартует V благотворительный марафон «Добрый Североморск»

Марафон проводится с целью вовлечения жителей города, представителей бизнес сообщества, органов власти в решение острых социальных проблем, возрождения традиций милосердия, развития благотворительности. Участники марафона - граждане и юридические лица: благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования, благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей.

Благополучатели марафона - социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные как юридические лица, являющиеся общероссийскими общественными организациями инвалидов, действующие на территории ЗАТО г.Североморск в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов.

Традиционно участниками предыдущих марафонов в качестве благополучателей являлись Североморская городская организация Всероссийского общества инвалидов и Североморская первичная организация Всероссийского общества слепых.

В этом году общественные объединения инвалидов также планируют провести акции по сбору пожертвований на оказание материальной помощи инвалидам, приобретение для них индивидуальных средств реабилитации, медицинских препаратов.

Сбор средств будет организован с помощью урн, устанавливаемых на предприятиях и в учреждениях, а также с помощью волонтеров в ходе проведения различных общегородских культурных и спортивных мероприятий. Кроме этого денежные средства в виде добровольных пожертвований могут быть перечислены на банковские счета благополучателей.

Подробную информацию об условиях и ходе проведения марафона, о порядке подачи заявок на участие в марафоне, о банковских реквизитах благополучателей можно получить в оргкомитете по проведению V благотворительного марафона «Добрый Североморск» (г.Североморск, ул. Ломоносова, 8, тел/факс (81537) 5-01-48, е-mail: oszn@citysever.ru).

Социально ориентированным некоммерческим организациям, желающим принять участие в благотворительном Марафоне, необходимо подать заявки в оргкомитет в срок до 20 марта 2017 года.