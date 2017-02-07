Во время мониторинга «Газ в быту» «молодогвардейцам» мурманчане рассказали о старых почтовых ящиках, соседях-алкоголиках, плохой работе управляющих компаний

В Мурманской области во вторник, 7 февраля, подвели итоги мониторинга «Газ в быту». С инициативой о проведении анкетирования выступили активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Как объяснил руководитель мурманских «молодогвардейцев», член партии Антон Громыко, решение о проведении опроса было вызвано тем, что в России участились случаи взрывов газового оборудования в многоквартирных домах.

«Необходимо было уточнить, как обстоят дела с обслуживанием и контролем в сфере газоснабжения многоквартирных домов в Мурманской области, - сказал он. – На мой взгляд, это очень важный вопрос – ведь речь идёт о безопасности людей».

Инициатива «Молодой Гвардии» была поддержана региональным координатором партийного проекта «Школа грамотного потребителя», главным государственным жилищным инспектором Мурманской области - начальником ГЖИ Мурманской области Аленой Кузнецовой и Мурманским региональным отделением партии.

Анкетирование проводилось с 17 января по 7 февраля 2017 года. Всего «молодогвардейцы» опросили около 1200 жителей областного центра. Итоги таковы. 90 процентов на вопрос «Проводилась ли проверка газового оборудования в вашем доме в течение последних трёх лет?» ответили утвердительно. 80 процентов жителей, принявших участие в опросе, считают, что вентиляция в доме работает исправно. Тревожный сигнал: порядка 40 процентов граждан не знают, куда обращаться при проблемах с газовым оборудованием. К слову, с оповещением населения дело в сфере газоснабжения обстоит не самым благополучным образом: 70 процентов мурманчан заявили, что не видели объявлений о проверке газового оборудования, 90 процентов – о проверке вентиляции.

«Основная цель мониторинга - улучшение качества обслуживания и проверок газового оборудования в многоквартирных жилых домах, - сказал в заключение Громыко. Результаты опроса мы передадим региональному координатору партийного проекта «Школа грамотного потребителя», главному государственному жилищному инспектору Мурманской области. Хотелось бы также отметить, что в ходе опроса от жителей поступило большое количество жалоб, не связанных с газовым оборудованием. Люди жаловались на старые почтовые ящики, алкозависимых соседей, качество обслуживания управляющих компаний, капремонт, и так далее. Все полученные в ходе мониторинга данные будут проанализированы и использованы для дальнейшей работы регионального отделения «Молодой Гвардии» в рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя».