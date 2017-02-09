Во время очередной проверки выявили очередные серьёзные недочёты в работе управляющих организаций

Сегодня сотрудники управления Ленинского округа проверили работу УК «Севжилсервис», обслуживающую дома №№ 32/1, 32/2, 32/3 по улице Чумбарова-Лучинского.

– В управление Ленинского округа поступили жалобы от жителей микрорайона на некачественную уборку дворовой территории, в адрес управляющей компании было направлено предписание на устранение нарушений, – рассказала Нина Мачина, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления Ленинского административного округа. – Как мы видим, работа выполнена не полностью: не вывезен снег, не везде очищены козырьки.

Деятельность управляющих организаций находится на постоянном контроле городских властей. Ежедневно сотрудники управлений городских округов и муниципального учреждения «Новые формы управления» инспектируют дворовые территории, выявляя серьёзные недочёты в работе управляющих организаций.

Как показывает практика, такие проверки дают положительный результат. Найти нарушения в работе УК – лишь половина дела. Куда сложнее добиться, чтобы они были устранены.

Как правило, после каждого замечания управляющая компания в кратчайшие сроки старается устранить недоработки. Если коммунальщики продолжают упорствовать в своем бездействии, составляются акты об административных нарушениях. Все документы направляются в прокуратуру или в отдел полиции для привлечения к ответственности нерадивых руководителей УК.

В январе 2017 года на управляющие организации Ленинского округа было наложено штрафов на общую сумму свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей.