Во время публичной лекции мурманчане собираются разобраться в постмодернизме в современной западной литературе

2 марта в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится публичная лекция «Западная литература в контексте постмодернизма» из цикла «Литература как карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе».

Первую лекцию прочтёт кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Марина Наумлюк.

Лекция посвящена постмодернизму в зарубежной литературе. Речь пойдёт о литературе второй половины XX и XXI века. Одним из главных аспектов лекции будет разбор ключевого понятия постмодернизма. Лектор поделится своими впечатлениями и размышлениями о течении постмодернизма в современной западной литературе.