Во время визита прокурора и омбудсмена в ИК-16 осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений жалоб и заявлений не высказывали

Одно из старейших исправительных учреждений региона, где содержатся лица, осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, посетили представители контрольно-надзорных органов. Делегацию возглавили прокурор Мурманской области Василий Щербаков и уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев.

В сопровождении начальника мурманского УФСИН Евгения Шихова и руководства ИК-16 гости посетили единые помещения камерного типа, штрафной изолятор, помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора. Также были проверены столовая, обеденный зал, классы профучилища. В местной пекарне, которая полностью обеспечивает потребности колонии, гости учреждения продегустировали свежевыпеченный хлеб.

Во время обхода особое внимание было уделено проверке организации противопожарной безопасности на производстве и условиям работы трудоустроенных осуждённых в центре трудовой адаптации, специализирующемся на изготовлении швейных изделий. Проверяющие отметили опрятный внешний вид осуждённых, а также оценили качество производимых в колонии швейных изделий.

Омбудсмен Мурманской области Александр Патрикеев в процессе обхода учреждения акцентировал своё внимание на соблюдении необходимого температурного режима в жилых помещениях, интересовался вопросами вещевого и продовольственного обеспечения осуждённых. Также омбудсмен обсудил с руководителем УФСИН и начальником учреждения вопросы по ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

При обходе учреждения жалоб и заявлений от осужденных на действия администрации колонии, на санитарные условия в жилых помещениях, на качество приготовления пищи проверяющим не поступило.