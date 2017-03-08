Во время выполнения задач по обеспечению связи в Западной Атлантике «Виктор Леонов» зашёл в Гавану

Судно связи Северного флота России «Виктор Леонов» зашло 7 марта вечером в порт кубинской столицы. Как сообщает пресс-служба СФ, целью визита корабля в Гавану является пополнение запасов. Судно пробудет в гаванском порту трое суток, после чего продолжит выполнение задач по обеспечению связи в Западной Атлантике.

Во время стоянки в порту Гаваны экипаж «Виктора Леонова» примет участие в ряде официальных мероприятий: российские моряки возложат цветы к памятнику национальному герою Кубы Хосе Марти в Центральном парке кубинской столицы и мемориалу советского воина-интернационалиста в пригороде Гаваны.

«Виктор Леонов» вышел в морской поход в конце 2016 года из Североморска, где находится главная база Северного флота. Как ожидается, он вернется туда в мае. Это уже седьмой визит «Виктора Леонова» в Гавану за последние девять лет.