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Мурманская область. Арктика09.01.17 17:02

Во время зимних каникул более 3,6 тысячи юных северян отдохнули в детских лагерях на территории Мурманской области

Во время зимних каникул 3685 юных северян отдохнули в 54 лагерях на территории Мурманской области.

В санатории «Изовела» (Апатиты) с 27 декабря по 9 января отдохнул 101 ребенок. В рамках спартакиады «Спортивный калейдоскоп» ребята каждый день принимали участие в различных состязаниях в спортзале, на улице и в бассейне: «Веселые старты», «Турнир по шашкам», «Армрестлинг», турнир по футболу, пионерболу, бегу и плаванию.

С 29 декабря по 9 января в центре «Гандвиг» для 107 ребят была организована зимняя смена. В ее программе – конкурс рисунков на снегу «Лучшее изображение символа 2017 года», конкурс зимней инсценированной песни, конкурс лепки зимних сказочных фигур, конкурсные программы разнообразные спортивные, игровые мероприятия, а также встреча Нового года.

В ноябре-декабре 2016 года для 290 детей региона за счет средств областного бюджета были организованы экскурсионно-туристские поездки по городам России. Для ребят разработано семь маршрутов: «Золотое кольцо России», «Три века Санкт-Петербурга», «Москва – Тула», «Санкт-Петербург – Псков – Пушкинские горы», «Санкт-Петербург – Великий Новгород», «Блокадный Ленинград», «Санкт-Петербург – Тверь – Торжок – Вышний Волочек – Москва». Экскурсионная программа была очень разнообразна: мастер-классы; посещение различных музеев – деревянного зодчества, ситца, чайников, золотого шитья, космонавтики, воды; интерактивные программы; пешие познавательные прогулки по улицам городов; обзорные экскурсии, театрализованные экспозиции.

Более 200 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей отдохнули в санаторно-оздоровительных учреждениях региона. Для тех, кто отличился в учебе и общественной деятельности, были организованы экскурсионные поездки по городам России: Санкт-Петербург, «Золотое кольцо России», Москва, где ребята познакомились с достопримечательностями и посетили исторические и культурные памятники архитектуры.

Детская оздоровительная кампания продолжается – на базе санатория «Лапландия» (Мурмаши) с 3 по 10 января за счет средств областного бюджета отдыхает 27 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего в 2016 году организованными формами отдыха охвачено более 38 тысяч детей.

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