Во всех дошкольных учреждениях Мурманска круглый год проводится оздоровительная кампания

Чтобы укрепить детский иммунитет в сезон простудных заболеваний и гриппа, разработан целый комплекс мероприятий. В их числе занятия физической культурой с тренером, активные игры на свежем воздухе, прием витаминов и полезных добавок.

– В Мурманских детских садах уделяется большое внимание оздоровлению дошколят, организации спортивной работы. По пожеланиям детей и их родителей во многих учреждениях открыты спортивные секции, – рассказала специалист комитета по образованию администрации города Мурманска Анна Аксенова.

В детском саду № 127 тоже активно внедряют современные технологии, помогающие сберечь здоровье маленьких мурманчан. Помимо традиционных занятий на улице, танцевальных уроков, дошколятам преподают аэробику и популярное фитнес-направление – «зумба». В учреждении даже есть своя сборная, которая добивается успехов на городских и региональных соревнованиях по фитнес аэробике.

Преподает малышам опытный педагог Елена Кавун. Она стала победителем Северо-западного этапа XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», который прошел в минувшем декабре в Петрозаводске.

– Фитнесс-аэробика очень интересна детям, она позволяет решить весь спектр физкультурных задач, которые стоят перед дошкольным учреждением, – подчеркнула Елена Кавун.