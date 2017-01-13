Во всех колониях региона идёт подготовка к Крещению, которое традиционно отмечают верующие осуждённые

В каждом учреждении своими силами выстраивают снежно-ледяные купели, которые потом будут освящены окормляющими православные паствы колоний священнослужителями.

В новогодние праздники также было проведено множество культурно-массовых мероприятий для осужденных: спортивные соревнования, концерты самодеятельных коллективов, разнообразные конкурсы, демонстрировались фильмы патриотической направленности. По окончании каждого мероприятия проводились праздничные чаепития. Колонии и СИЗО посетили представители Русской православной церкви для проведения рождественских богослужений.

Традиционно разнообразной постарались сделать программу культурно-массовых мероприятий в оленегорской колонии-поселении № 24.

В последний день уходящего года коллектив осужденных подготовил новогоднее представление, в котором приняли участие и сотрудники учреждения. К сценарию самодеятельные артисты подошли творчески, переиначив сказку про Деда Мороза на современный лад. Кроме того, для любителей спорта в колонии были проведены соревнования по мини-футболу, шахматам, армрестлингу, популярной настольной игре Дженга. Для осужденных женщин прошёл так полюбившийся им «Конкурс причесок», в котором определяющей была богатая фантазия автора.

Все осужденные, принявшие активное участие в мероприятиях, были поощрены правами начальника учреждения.

А во время конкурса ледяных фигур у осужденных была возможность проявить творчество и создать любого героя. В качестве символа года в итоге сделали сказочную птицу, которая и другие фигуры украсили плац учреждения.