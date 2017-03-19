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Мурманская область. Арктика19.03.17 09:53

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий

В Мурманской области в эти выходные отмечаются неблагоприятные метеоусловия. «Кольский полуостров в эти дни находится под влиянием циклона, смещающегося с районов Норвежского моря через Скандинавский полуостров в Баренцево море. В этот период в нашем регионе ожидается пасмурная с обильными осадками погода. 20 марта на Кольский полуостров распространится гребень Сибирского антициклона, осадки будут прекращаться, температура воздуха понизится», - пишет ФГБУ «Мурманское УГМС».

А в это время «Мурманскавтодор» упорно борется с заносами на дорогах, периодически информируя автомобилистов о перекрытии дорог в регионе. Например, 19 марта ввиду сложных погодных условий был закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный - Сальмиярви с км 0 - км 23 и на Териберку. Но уже в 5 часов по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви был открыт, а в 8 часов разрешили проезд по участку федеральной автодороги  Р-21 «Кола» км 1470 - км 1510.

Как сообщают спасатели, в Мурманской области принимаются все  меры для минимизации возможных последствий происшествий на перекрытом участке автодороги в период прохождения неблагоприятных метеоусловий.  Для мониторинга и оказания помощи водителям направлены оперативная группа и два подвижных пункта обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Настоятельно рекомендуем водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.

Информацию о состоянии  федеральной автотрассы и метеоусловиях можно получить на официальном сайте ФКУ «Упрдор «Кола» или в  диспетчерской службе ГОКУ по управлению автомобильными дорогами Мурманской области («Мурманскавтоодор») по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808. 

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