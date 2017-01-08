Военнослужащие Северного флота в рамках Армейских международных игр 2017 года примут участие в «Гонках героев»

Военнослужащие Северного флота примут участие в 26 из 28 номинаций конкурсов и состязаний, которые пройдут в рамках Армейских международных игр 2017 года. «Команды Северного флота будут состязаться в 21 из существующих конкурсов и в 5 новых», - сообщает пресс-служба СФ.

Среди новых конкурсов, в которых примут участие команды Северного флота, «Военное ралли»- совершение марша более 2 тысяч километров экипажами колесных бронированных машин; соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов; «Воин содружества» - конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств - участников СНГ; «Армейский марафон» - состязание с использованием полосы препятствий; «Гонки героев» и соревнования среди инспекторов ВАИ «Дорога без опасности».

Подготовка личного состава к участию в конкурсах и состязаниях началась на СФ с началом нового периода обучения - с 1 декабря 2016 года. Первый этап состязаний и конкурсов по морской, воздушной и полевой выучке на флоте пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы штатные полигоны и учебно- материальная база флотских учебных центров.

Напомним, в ходе Армейских международных игр 2016 года команда СФ завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».

Как сообщает Минобороны РФ, III Армейские международные игры пройдут в августе 2017 года. В настоящее время проводятся консультации и двухсторонние встречи с представителями Казахстана и Китая на предмет проведения ряда международных конкурсов на территории этих стран. По традиции открытие Игр пройдет в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» и на полигоне Алабино гонкой танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон».

Организационным комитетом Игр планируется отправить приглашения на участие в III Армейских международных играх оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.

Победителем II Армейских международных игр в общекомандном зачёте стала сборная Вооруженных Сил Российской Федерации, завоевавшая 20 первых и 3 вторых места, второе общекомандное место завоевали военнослужащие Республики Казахстан, на третьем месте финишировала сборная Национально-освободительной армии Китая. Игры 2016 года проходили на территории двух стран - России и Казахстана. В них приняло участие более 3000 военнослужащих.