ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди готовы играть от рождения до глубокой старостиМобильный пункт обогрева и питания развернут на развилке Печенга-Заозёрск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.01.17 09:20

Военнослужащие Северного флота в рамках Армейских международных игр 2017 года примут участие в «Гонках героев»

Военнослужащие Северного флота примут участие в 26 из 28 номинаций конкурсов и состязаний, которые пройдут в рамках Армейских международных игр 2017 года. «Команды Северного флота будут состязаться в 21 из существующих конкурсов и в 5 новых», - сообщает пресс-служба СФ.

Среди новых конкурсов, в которых примут участие команды Северного флота, «Военное ралли»- совершение марша более 2 тысяч километров экипажами колесных бронированных машин; соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов; «Воин содружества» - конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств - участников СНГ; «Армейский марафон» - состязание с использованием полосы препятствий; «Гонки героев» и соревнования среди инспекторов ВАИ «Дорога без опасности».

Подготовка личного состава к участию в конкурсах и состязаниях началась на СФ с началом нового периода обучения - с 1 декабря 2016 года. Первый этап состязаний и конкурсов по морской, воздушной и полевой выучке на флоте пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы штатные полигоны и учебно- материальная база флотских учебных центров.

Напомним, в ходе Армейских международных игр 2016 года команда СФ завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».

Как сообщает Минобороны РФ, III Армейские международные игры пройдут в августе 2017 года. В настоящее время проводятся консультации и двухсторонние встречи с представителями Казахстана и Китая на предмет проведения ряда международных конкурсов на территории этих стран. По традиции открытие Игр пройдет в Подмосковье в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» и на полигоне Алабино гонкой танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон».

Организационным комитетом Игр планируется отправить приглашения на участие в III Армейских международных играх оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.

Победителем II Армейских международных игр в общекомандном зачёте стала сборная Вооруженных Сил Российской Федерации, завоевавшая 20 первых и 3 вторых места, второе общекомандное место завоевали военнослужащие Республики Казахстан, на третьем месте финишировала сборная Национально-освободительной армии Китая. Игры 2016 года проходили на территории двух стран - России и Казахстана. В них приняло участие более 3000 военнослужащих.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»Мой пример другим наука, или Осторожно едем на машине к нашим соседям
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 269 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире10:30«Хозяйка «Белых ночей»». Художественный фильм (16+)12:15«Ку! Кин-дза-дза». Полнометражный мультфильм (6+)14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Маша и Медведь». Мультфильмы (0+)14:45«Миргород и его обитатели». Художественный фильм, 2 серия (12+)16:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоВ Мурманской области отмечался существенный рост долгов по оплате труда в декабре текущего года-PRO ВалютуСтрана отдыхает - рубль крепчаетПока россияне гуляют, рубль слегка снизился к доллару, но подрос к евро-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 декабряКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему Дед Мороз не отвечает за снег и лёд на улицах городов и посёлков?-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензиюС любовью к детям – депутаты Госдумы замораживают индексацию маткапитала до 2020 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения