Военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к выполнению парашютных прыжков

Интенсивность воздушно-десантной подготовки военнослужащих СФ наращивается с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье. Соблюдая требования техники безопасности десантники совершают прыжки в светлое время суток при допустимых параметрах скорости ветра и температуры. Морские пехотинцы и разведчики мотострелковых соединений выполняют десантирование в полной боевой выкладке и со штатным вооружением с военно-транспортных самолетов Ан-26 группами до 30 человек одновременно в различном диапазоне высот - от 500 до 1200 метров.

С подразделениями морской пехоты после десантирования проводятся тренировки по обороне района высадки, захвату и удержанию плацдарма.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка на наземных тренажерах. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучали характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме того, на универсальном парашютном тренажере отрабатывались элементы выхода из самолета и приземления. 100% личного состава, проходившего на нём наземную подготовку, получили допуск к выполнению практических прыжков.