Сегодня первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника прокуратуры. Чествование сотрудников и ветеранов органов прокуратуры состоялось в Мурманской областной филармонии.

В своем выступлении Алексей Тюкавин подчеркнул, что прокуратура Мурманской области работает стабильно и слаженно.

«Об этом красноречиво говорят итоговые цифры. Так, в минувшем году в Мурманской области выявлено более 36 тысяч нарушений федерального законодательства, внесено свыше 8800 протестов и представлений. Прокуратурой в суды направлено более 5400 исковых заявлений, причем более 96% из них удовлетворены. Это яркое свидетельство высокого качества вашей работы», – отметил первый заместитель губернатора.

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков поблагодарил всех работников и ветеранов региональной прокуратуры за кропотливую целенаправленную работу, честный безупречный труд на благо общества и государства.

«Хотелось бы отметить возросшую в условиях непростой международной обстановки роль органов прокуратуры в вопросах внедрения в войска и на флоте новейшего вооружения и техники. Прокуратура Мурманской области и Военная прокуратура Северного флота одними из первых в стране рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия при надзоре за исполнением закона на предприятиях военно-промышленного комплекса и реализации гособоронзаказа», – сообщил военный прокурор Северного флота Андрей Попов.

Алексей Тюкавин вручил руководителям Прокуратуры Мурманской области и Военной прокуратуры Северного флота Памятные адреса губернатора Мурманской области. Военный прокурор Северного флота Андрей Попов удостоен Почётного знака губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

Благодарностью губернатора Мурманской области награждены старший помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Елена Максимова, заместитель прокурора Октябрьского административного округа города Мурманска Марина Привалова и старший специалист 1 разряда отдела планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчётности Прокуратуры Мурманской области Галина Крючкова. Благодарственное письмо губернатора Мурманской области получили мурманский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрей Ашурков, заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Мурманской области Ирина Павлова, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Мурманской области Елена Кветная, заместитель прокурора Кольского района Ольга Киямутдинова, заместитель прокурора Терского района Василий Загайкевич.

Почётный знак губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» вручен прокурору города Кандалакши Татьяне Степановой, прокурору города Апатиты Юрию Щеглову, начальнику отдела планирования, труда, финансирования, бухгалтерского учета и отчётности Прокуратуры Мурманской области Ларисе Моревой, начальнику отдела надзора (за исполнением законов при расследовании преступлений) – старшему помощнику военного прокурора Северного флота Дмитрию Пилипенко, начальнику отдела надзора (за исполнением законодательства о противодействии коррупции) – старшему помощнику военного прокурора Северного флота Алексею Малецу, старшему помощнику военного прокурора Северного флота (по кадрам) Олегу Голованову, помощнику военного прокурора Северного флота (по вопросам безопасности) Сергею Кушниру, помощнику военного прокурора Северного флота (по информационной работе) Герману Кузнецову, военному прокурору отдела (обеспечения участия военных прокуроров при рассмотрении дел в судах) Военной прокуратуры Северного флота Павлу Семизорову, военному прокурору отдела (обеспечения участия военных прокуроров при рассмотрении дел в судах) Военной прокуратуры Северного флота Сергею Тесле.