Волшебные блины испекут в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Три поросёнка»

26 февраля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Три поросёнка» для юных северян педагоги центра дополнительного образования «Мурманская языковая школа» проведут открытый урок по русскому языку. Ребят ждут весёлые игры, знакомство с обрядами и историей праздника Масленица.