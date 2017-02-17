Вопросы эксплуатации, ремонта, диагностирования тепловых сетей Мурманска обсудят летом

Заместитель губернатора Евгений Никора провел первое в 2017 году заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. Главной темой обсуждения стал вопрос об аварийной ситуации на сетях теплоснабжения, произошедшей 22 января на теплосетях ПАО «Мурманская ТЭЦ», в результате которой были отключены от тепла и горячего водоснабжения ряд жилых домов и социально значимых объектов Мурманска.

О результатах расследования доложил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров. По его словам, причиной инцидента послужило повреждение на подающем трубопроводе теплосети на ул.Дзержинского, вызванное потерей прочности трубы вследствие коррозионного утончения стенки в связи с попаданием поверхностных вод. Устранение повреждения проводилось силами сотрудников МТЭЦ, которые оперативно выявили участок, где произошел порыв, и локализовали его. Через несколько часов после аварии участок был подключен в работу, однако в течение последующих суток оставались проблемы с теплоснабжение отдельных квартир в связи с завоздушенностью стояков.

«По результатам расследования запланирован ряд технических и организационных мероприятий. Необходимо провести внеочередное освидетельствование и при необходимости запланировать замену участков трубопроводов, при производстве ремонтных работ на теплосетях производить промежуточную приемку гидроизоляции на стыках плит перекрытий каналов, а также запланировать тренировки с оперативным персоналом», – сообщил Владимир Комаров.

Летом решено собрать крупное производственное совещание теплоэнергетических предприятий, входящих в состав ООО «Газпром энергохолдинг», где обсудить вопросы эксплуатации, ремонта, диагностирования тепловых сетей. Особое внимание будет уделено вопросам повышения надёжности, снижения аварийности. На совещании специалисты обменяются опытом внедрения и использования новых современных технологий в данной области.

«Правительство Мурманской области совместно с администрацией муниципального образования несет ответственность за качественное и надежное обеспечение населения теплом и горячей водой. Ответственным предприятиям и ведомствам необходимо приложить все усилия, чтобы минимизировать риски в этой сфере. Подобная ситуация не должна повториться», – подчеркнул Евгений Никора.

Также на заседании рассмотрели вопрос о принятии мер по обеспечению надежности снабжения потребителей электрической энергией и утвердили план работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области на текущий год.