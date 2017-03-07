Вопросы семьи, материнства и детства всегда в зоне самого пристального внимания правительства Мурманской области - Алексей Тюкавин

Сегодня во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. С весенним праздником северянок поздравил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Он отметил, что 8 Марта – один из самых любимых праздников в России, потому что женщинам в этот день приятно получить подарки, а мужчинам – дарить дамам свое восхищение и любовь. «Хотя сегодня представительницы прекрасного пола прочно заняли заметное место в политике, экономике и управлении, в России пока ещё по пальцам можно пересчитать регионы, которыми руководят женщины. Мы по праву гордимся, что одна из таких руководителей – губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун, получившая на выборах в 2014 году безоговорочную поддержку большинства земляков», – сказал Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора также напомнил, что в Совете Федерации наш регион представляет женщина – Татьяна Кусайко, немало женщин работает в областной думе, в местных советах и в руководстве муниципалитетов нашего региона, на других ответственных должностях.

«Наверное, поэтому вопросы семьи, материнства и детства всегда в зоне самого пристального внимания правительства Мурманской области. Ведь материнство – главное назначение женщины на земле, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы жизнь многодетных семей в Заполярье становилась более комфортной, чтобы женщины не боялись рожать первенцев, а затем второго и третьего ребенка», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора от всей души пожелал северянкам здоровья и счастья, а также семейного тепла и любви близких.

– Мы по праву гордимся северянками, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области. Добились высоких результатов в трудовой, общественной и политической жизни нашего региона, – подчеркнул председатель думы в своём поздравлении. – Вам по плечу любое самое ответственное дело. При этом вы всегда остаетесь сердцем и душой семьи, хранительницами домашнего очага и самым главным человеком для своих детей.

Сергей Дубовой пожелал всем женщинам счастья, здоровья и благополучия.

Перед гостями праздничного вечера выступили Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, инструментальные, вокальные и танцевальные коллективы из Мурманска, Североморска и Кировска.