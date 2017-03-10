Воруют-с, батенька, воруют-с - Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД России

Российский бюджет потерял более 19 млрд рублей из-за хищений и нецелевого использования бюджетных средств в 2016 году, сообщил вчера глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД России. По его словам, вопрос обеспечения экономической безопасности страны стоит по-прежнему остро.

«Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием. Размер причиненного ущерба составил более 19 млрд рублей», - сказал Колокольцев, отметив, что МВД приняло меры по возмещению материального ущерба на сумму более 8 млрд рублей.

Колокольцев добавил, что на долю подразделений МВД приходится 86% от общего количества наиболее опасных преступлений в сфере экономики, выявленных всеми правоохранительными органами.

По словам главы МВД, достаточно сложная ситуация сохраняется в жилищно-коммунальном хозяйстве. «С учётом социальной значимости данной проблемы активизирована работа по пресечению преступлений, совершаемых должностными лицами управляющих компаний и государственных структур. Предприняты дальнейшие шаги по стабилизации оперативной обстановки в финансово-кредитной сфере», - сказал министр.

Высокий уровень коррупции остается и в финансовой сфере: благодаря работе с Банком России и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) было возбуждено 20 уголовных дел по фактам противоправной деятельности руководства и собственников кредитных организаций.

Колькольцев отметил, что сейчас принципиальное значение для страны имеет пресечение оборота фальсифицированной алкогольной и другой спиртосодержащей продукции. Она зачастую представляющей угрозу жизни и здоровью граждан, подчеркнул чиновник. В связи с чем, было организовано проведение дополнительных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.

«По выявленным фактам незаконного оборота алкогольной продукции в 2016 году возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, пресечено 115 тысяч административных правонарушений. Изъято свыше 2 млн декалитров спиртосодержащей продукции, в том числе более 1,6 млн декалитров готовой», - сказал Колокольцев.

По словам Колокольцева, первостепенное внимание в 2016 году министерство уделяло реализации Национального плана противодействия коррупции. «В прошедшем году сотрудниками полиции пресечено свыше 25,5 тысячи преступлений коррупционной направленности. Совместными усилиями всех правоохранительных органов к уголовной ответственности привлечено 1,3 тысячи должностных лиц различного уровня, причастных к совершению коррупционных преступлений», - сказал он.

Министр добавил, что основные усилия МВД были направлены на предотвращение хищений финансовых средств, выделяемых из федерального бюджета на поддержку важнейших секторов экономики, реализацию федеральных целевых программ и крупнейших инвестиционных проектов, а также подготовку к проведению Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу.

Несмотря на некоторые успехи, говорить о том, что удалось добиться кардинальных изменений в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией, пока рано, считает министр. «Она остаётся достаточно острой, и мы будем изыскивать все возможные резервы для повышения результативности на данном направлении», - резюмировал он.

Президент России Владимир Путин, участвовавший в заседании, отметил, что в 2016 году сохранилась тенденция на снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений; уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий; были замечены подвижки в профилактической работе с несовершеннолетними. Вместе с тем почти половина преступлений - как и прежде - остается нераскрытыми, заметил президент.

«Имеющийся у Министерства потенциал используется далеко не в полном объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что основными направлениями для министерства в новом году должны, прежде всего, стать обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах, и противодействие экстремизму.