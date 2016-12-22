Воры срывают благотворительную акцию «Подари ребёнку радость»

Помещение общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» в Мурманске обчистили воры. Неизвестные проникли в помещение - цокольный этаж жилого дома - и вынесли оттуда все: от техники (штатив для видеокамеры, видеопроектор, калорифер) до конфет, которые были приготовлены для полусотни детей.

- Наша сотрудница заехала в офис буквально на минуту - захватить инвентарь для мероприятия, которое мы проводили в тот день. Войдя внутрь, она увидели настоящий погром: двери взломаны, все вверх дном, на полу разбросаны скомканные и растоптанные детские рисунки, валялось все, что воры выносили и уронили по пути, - рассказала «РГ» председатель общественной организации Рита Абдурахманова.

Полицейские сняли отпечатки пальцев в помещении и теперь ведут поиски злоумышленников. А активисты общественной организации пытаются заново собрать подарки. Они обратились за помощью и к горожанам и попросили принести для детей из многодетных и малообеспеченных семей и для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию сласти, фрукты, игрушки, наборы для творчества. По словам руководителя организации, в офис приходят пенсионеры и жертвуют по 500-100 рублей. Значительную помощь уже оказали пограничники, которые принесли 25 подарков. До завершения повторной акции «Подари ребёнку радость» осталось всего пять дней.