Воскресенье посвятили спорту!

5 марта завершился Городской турнир ЗАТО г.Североморск по волейболу среди молодёжи. В турнире принимали участие 9 команд, которые разыграли места по круговой системе. Все команды показали упорную борьбу, яркие финты, мощные, точные подачи и хладнокровные мягкие обманные ходы. Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем наградил турнир всех участников соревнований.

В это же день прошёл очередной этап городского массового проекта «Выходные - всей семьей». По итогам воскресенья было зарегистрировано 102 участника. За предоставленное тепло и уют отдел молодёжи физической культуры и спорта администрации г. Североморска выражает благодарность Базе отдыха и развлечений «Ангел», а также за работу в регистрации участников - представителей «Городской волонтерской группы г. Североморск».

В прошедшее воскресенье состоялся и старт этапа III городского проекта «Солнечные лучики» для детей дошкольного возраста, посвященный Дню Весны, который прошел на территории стадиона Спортивного Центра «Морской и физической подготовки г. Североморска». Несмотря на мороз и ветер, спортивные семьи собрались задолго до начала старта. В эстафете приняли участие детки от 2 до 9 лет, пройдя дистанцию 400 м., каждый получил сертификат участника и сладкий подарок-шоколадку, а также вознагражден восторженными криками болельщиков, поддержкой друзей и, конечно же, родных. Всего в забегах приняло участие 116 человек.