Воспитанники Детской музыкальной школы № 5 подарят джазовый концерт юным зрителям

22 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Три медведя» музыкальная школа № 5 подарит юным зрителям концерт, посвященный джазовому фестивалю «Jam session».

Воспитанники и педагоги детской музыкальной школы № 5 города Мурманска подарят свои творческие номера юным зрителям, исполнив как современные композиции, так и классические хиты. Юных мурманчан ждут выступления трех ансамблей, дуэта фортепиано и синтезатора, ансамблей флейтистов, а также исполнение произведений от вокально-инструментального ансамбля.