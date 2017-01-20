Мурманская область. Арктика20.01.17 09:55
Воспитанники Детской музыкальной школы № 5 подарят джазовый концерт юным зрителям
22 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Три медведя» музыкальная школа № 5 подарит юным зрителям концерт, посвященный джазовому фестивалю «Jam session».
Воспитанники и педагоги детской музыкальной школы № 5 города Мурманска подарят свои творческие номера юным зрителям, исполнив как современные композиции, так и классические хиты. Юных мурманчан ждут выступления трех ансамблей, дуэта фортепиано и синтезатора, ансамблей флейтистов, а также исполнение произведений от вокально-инструментального ансамбля.
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