Воспитанники Полярнозоринской спортшколы стали чемпионами области по плаванию

В столице региона проходил Чемпионат Мурманской области по плаванию. В нём приняли участие все сильнейшие спортсмены команд муниципальных образований региона, в том числе команда воспитанников Детско-юношеской спортивной школы города Полярные Зори. Юные полярнозоринские спортсмены показали очень высоки результаты.

По итогам трёх дней борьбы Чемпионами Мурманской области стали Дарина Силинская (200 м баттерфляй и 50 м на спине) и Павел Самусенко (50 м, 100 м и 200 м на спине). Призерами этих соревнований стали Алина Новомлинская и Артем Веселов.

Команда юношей ДЮСШ г.Полярные Зори завоевала бронзовые награды в эстафетном плавании 4х100 м вольным стилем. На параде открытия Чемпионата были вручены подарки, зачётные книжки и значки спортсменам, выполнившим спортивные разряды в прошедшем сезоне.

Заднепровская Оксана Вячеславовна, тренер команды города атомщиков, была награждена грамотой и памятным подарком за подготовку спортсменов высокого уровня.