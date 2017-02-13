Восстановлено движение на двух участках федеральной автодороги Р-21 «Кола»

Как сообщалось 12 февраля, в виду неблагоприятных метеоусловий и «нулевой» видимости закрыто движение на участке ФАД Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 км. Участок дороги открыт.

Так же восстановлено движение на участке федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1245км по 1265км (район Мончегорска), на котором так же ранее было введено временное ограничение движения.

Как сообщает «Мурманскавтодор», 13 февраля проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви км 0 - км 23 открыт с 00-00.