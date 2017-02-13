Мурманская область. Арктика13.02.17 08:42
Восстановлено движение на двух участках федеральной автодороги Р-21 «Кола»
Как сообщалось 12 февраля, в виду неблагоприятных метеоусловий и «нулевой» видимости закрыто движение на участке ФАД Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 км. Участок дороги открыт.
Так же восстановлено движение на участке федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1245км по 1265км (район Мончегорска), на котором так же ранее было введено временное ограничение движения.
Как сообщает «Мурманскавтодор», 13 февраля проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви км 0 - км 23 открыт с 00-00.
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