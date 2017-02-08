ВПК «Кольчуга» из Мурманска стал победителем соревнований «Лига ВПК»

4 февраля Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе совместно с региональным отделением ДОСААФ России Мурманской области и МБУДО г.Мурманска комплексной детско-юношеской спортивной школой № 17 при поддержке межрегиональной общественной организации «Союз десантников» на базе спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ провели соревнования «Лига ВПК» среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области.

Соревнования проводились в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2017».

В соревнованиях приняли участие 109 воспитанников военно-патриотических клубов Мурманской области в возрасте 13-17 лет.

Программа соревнований состояла из двух этапов: многоборье ГТО «В здоровом теле – здоровый дух» и военизированная эстафета «Тяжело в учении, легко в бою».

По итогам соревнований определилась тройка лидеров. Призовые места заняли: 1 место - ВПК «Кольчуга» г.Мурманск; 2 место 0 ВСПО «Полярные волки» г.Апатиты; 3 место - ВПК «Лидер» г.Апатиты.