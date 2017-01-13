Время «Ч» - сценарий развития дальнейшей приватизации пока неизвестен

Управление Росреестра по Мурманской области напоминает жителям региона, что 1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации. С указанной даты в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №189-ФЗ (ред. 29.02.2016) утрачивают силу положения Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», касающиеся бесплатной передачи в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.

Как показывает общероссийская статистика все, кто хотел приватизировать квартиру, за 25 лет, в течение которых приватизация идет, это сделал. И таких владельцев жилья в стране согласно данным Минстроя России, свыше 80%. Да и на территории Мурманской области прослеживается динамика снижения интереса граждан к приватизации. Так, за 9 месяцев 2016 года было зарегистрировано в 1,8 раза меньше договоров передачи жилья в собственность граждан, чем за аналогичный период 2015 года.

Каков сценарий развития дальнейшей приватизации пока неизвестно. На законодательном уровне данный вопрос не решен. Следует лишь отметить, что согласно действующему законодательству заинтересованные лица, не успевшие приватизировать жилье, в котором проживают по договору социального найма (неприватизированное жилье) не смогут его продать, обменять, передать по наследству и т.д.

Документы на приватизацию можно подать в офисах многофункциональных центров, кадастровой палаты, а также посредством электронных сервисов Росреестра на официальном портале.