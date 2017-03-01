Время работы магазина «Продукты», который расположен в жилом доме, ограничили из-за шума

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка по обращению жильцов многоквартирного дома № 9 по ул. Комсомольская, по вопросу соблюдения ИП Гречевым А.С. требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также трудового законодательства. Поводом к обращению явилась круглосуточная работа магазина «Продукты», расположенного на первом этаже указанного дома, посетители которого нарушали тишину и покой проживающих.

Проверка показала, что в магазине «Продукты» ИП Гречев А.С. осуществляют торговую деятельность, выражающуюся в реализации продуктов питания. В свою очередь, режим работы магазина установлен с 7.00 до 1.00, что является нарушением пункта 4.10 СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные», в силу которого не допускается размещать все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов.

Прокуратурой района в адрес ИП Гречева А.С. внесено представление, которое находится на рассмотрении. В настоящий момент время работы магазина приведено в соответствие с законом.

В ходе проверки были выявлены и нарушения санитарно-эпидемиологических требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также норм трудового законодательства РФ, выразившиеся в отсутствии трудовых договоров с продавцами магазина.

Прокуратурой района в отношении ИП Гречева А.С. возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу и принятия решения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в гг. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе и в Государственную инспекцию труда Мурманской области соответственно.