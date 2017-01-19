В Мурманской области в ночь с 19 на 20 января проходили крещенские купания - традиционный обряд накануне праздника Богоявления, который отмечают 19 января. По всей области специально к этой ночи были организованы 14 мест на естественных водоёмах, в которых смогут окунуться все желающие. Безопасность мест крещенских купаний обеспечивали представители экстренного ведомства, наряды полиции, медиков и других служб, в том числе Мурманского поисково-спасательного отряда.

Впервые в Мурманске на озере Семёновское администрация города обустроила сразу две иордани.

- Помимо традиционной полыньи у домика любителей зимнего плавания организована отдельная купель с небольшим погружением, что не только удобнее, но и безопаснее, - объясняет старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Борис Таран. – Ведь, вторая иордань с крепким деревянным помостом, перилами и глубиной всего в полтора метра. По ней удобно проходить тем, кто не умеет плавать, а также страшащимся совершить обрядовое купание в глубоком месте.

Впрочем, после Водоосвящения, которое совершил священник Церкви святого великомученика Пантелеймона иерей Евгений, первое погружение в воду произошло все же в традиционной полынье, которую поддерживают мурманские «моржи». Кстати, их председателю и руководителю федерации зимнего плавания города Мурманска Александру Рожкову, священнослужитель подарил икону, а многочисленным желающим совершить обрядовое купание наставлял, что всё в нашей жизни нужно делать с истиной верой, при этом окунания рекомендованы далеко не всем, в особенности не желательны тем, кто не привык к купанию в ледяной воде и не подготовлен к этому духовно.