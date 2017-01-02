«Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!»
Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников.
Апатитская городская ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7, 8 января 2017 года – выходной, 3 января – с 10.00 до 15.00, 6 января – с 10.00 до 15.00.
Кандалакшская районная ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной, 3 января – с 9.00 до 16.00, 6 января – с 9.00 до 16.00.
Кировская городская ветеринарная станция: 2, 3, 7, 8 января – выходной, 4 января – с 10.00 до 15.00, 5 января – с 10.00 до 15.00, 6 января — с 10.00 до 15.00.
Ковдорская районная ветеринарная станция: 2, 5, 7, 8 января – выходной, 3 января – с 10.00 до 15.00, 4 января – с 10.00 до 15.00, 6 января — с 10.00 до 15.00.
Кольская районная ветеринарная станция:
Ветеринарный пункт г.Кола - 2, 3, 5, 7, 8 января – выходной, 4 января – с 9.00 до 16.12, 6 января – с 9.00 до 16.12;
Ветеринарный пункт п. Молочный - 2 января – с 9.00 до 14.00, 3 января – с 9.00 до 15.00, 4 января – с 9.00 до 14.00, 5 января – с 9.00 до 16.00, 6 января — с 9.00 до 14.00, 7, 8 января – выходной;
Ветеринарный пункт п. Мурмаши - по 8 января – выходной.
Ловозерская районная ветеринарная станции: 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января — выходной, 3 января – с 10.00 до 17.00.
Ветеринарный пункт п. Ревда: 2, 3, 4, 6, 7 и 8 января – выходной, 5 января – с 10.00 до 17.00.
Мончегорская городская ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной, 3 января – с 9.00 до 17.12, 6 января – с 9.00 до 17.12.
Оленегорская городская ветеринарная станция: 2, 4, 7, 8 января – выходной, 3, 5 и 6 января – с 9.00 до 17.12.
Печенгская районная ветеринарная станция:
п. Никель - 2, 3, 5, 7 и 8 января – выходной, 4 и 6 января – с 9.00 до 16.00.
Ветеринарный участок г.Заполярный - 2, 4, 5, 6, 7, 8 января – выходной, 3 января – с 9.00 до 16.00.
Полярнозоринская городская ветеринарная станция: 2, 4, 6, 7 и 8 января – выходной, 3 и 5 января – с 10.00 до 15.00.
Полярнинская городская ветеринарная станция:
г. Полярный - 2, 4, 6, 7 и 8 января – выходной, 3 и 5 января с 10.00 до 16.00.
Ветеринарный участок г. Снежногорск - 2, 4, 5, 7, 8 января – выходной, 3 января – с 10.00 до 17.00, 6 января – с 9.00 до 16.00.
Североморская городская ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7 и 8 января – выходной, 3 и 6 января – с 9.00 до 16.00.
Время работы подразделений Мурманской городской ветеринарной лечебницы в период новогодних и рождественских праздников.
ул. Книповича, 51а – 7 и 8 января – выходной, 2, 3, 4, 5, 6 января – с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), 9 января – с 9.00 до 20.00;
ул. Шабалина, 45 - до 8 января – выходной, 9 января – с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
ул. Осипенко, 8 – до 9 января – выходной, 10 января – с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).