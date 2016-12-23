Встречаем Новый год в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В преддверии волшебного праздника Нового года 25 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт интересная и познавательная программа для юных мурманчан.

В рамках Года российского кино в 12.00 отдел обслуживания дошкольников приглашает своих маленьких читателей и их родителей в актовый зал на семейный праздник «Новый год в Простоквашино». Ребята отправятся в гости к любимым мультипликационным героям в самую новогоднюю деревню - Простоквашино. Ребят ждут веселые конкурсы, смешные и интересные задания, игры, танцы, необычные загадки и викторины. Вместе с Шариком и Матроскиным дети узнают, как украшать праздничную елку, научатся доить коров и ловить мышей, а почтальон Печкин даст полезные советы по подготовке к Новому году. Особым подарком для ребят станут встреча с Дедушкой Морозом, праздничные поздравления и сюрпризы.

В 13.00 в отделе литературы по искусству ребята 3 класса прогимназии № 40 и их родители увидят веселое новогоднее театрализованное представление «Зимняя сказка». Детей ждет встреча со Сказочницей, Звездочетом, Звездочкой, театральными куклами, а также игры, подарки и чаепитие. Юные мурманчане примут участие в поисках Снегурочки, которую заколдовала Снежная королева, и вместе с героями помогут вернуть Снегурочку и сделать доброй Снежную королеву.

В 14.00 школьники 5-7 классов в отделе делового чтения примут участие в развлекательно-познавательной игре воскресного интеллектуального клуба «Читай и познавай». Игрокам будут предложены непредсказуемые и смешные новогодние вопросы. Во время игры можно будет не только подумать над интересными ответами на них, но и узнать о необычных традициях празднования Нового года в разных странах, а также хорошо повеселиться. В отделе психологической поддержки читателей библиотеки и их родители смогут познакомиться с символом наступающего года – петухом на страницах книг выставки-инсталляции «В гостях у Феньки Петушок - золотой гребешок», вспомнить все сказки, в которых главные герои петухи, и нарисовать своего петуха таким, каким они хотят его видеть.

Сотрудники информационно-библиографического отдела приглашают школьников 4-6 классов совершить увлекательное путешествие в новогодний мир чудес. Ребятам посмотрят электронную презентацию, рассказывающую о новогодних обычаях и традициях разных стран, и ответят на вопросы онлайн-викторины «Новогоднее путешествие». Всех участников ждут новогодние сладкие сюрпризы. У ребят будет возможность сделать селфи с понравившейся книгой с выставки «Новогодние истории». Начало новогоднего путешествия в 14.00.