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Мурманская область. Арктика06.01.17 16:01

Встретил Новый год, а заодно украл радиостанцию и инструменты

В МО МВД России «Кандалакшский» обратился местный житель 1978 года рождения с заявлением о краже из его квартиры радиостанции, а также сантехнических и строительных инструментов. По словам заявителя, общая стоимость украденного составляет более 14 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что в период с 31 декабря по 2 января у него в гостях находились знакомые, с которыми он отмечал встречу Нового года. Пропажу инструментов и радиостанции он обнаружил только на следующий день.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил один из гостей – ранее не судимый житель Кандалакши 1996 года рождения. В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили похищенное имущество.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 20-летнего северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

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