Вступил в законную силу приговор по факту хищения свыше 45 млн рублей при строительстве жилого дома для молодых учёных

Приговором Апатитского городского суда Мурманской области от 28.11.2016 Леонид Малютин признан виновным в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере и осужден по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к 3 годам лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту неисполнения государственного контракта в рамках реализации Федеральной целевой программы «Жилище». В суде установлено, что Малютин, являясь единственным участником и фактическим руководителем общества, заключил с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Кольский научный центр Российской академии наук государственный контракт на сумму свыше 146 млн рублей на строительство жилого дома для молодых ученых.

Согласно условиям контракта на расчётный счет ООО «Невская строительная компания» перечислены денежные средства в сумме более 105 миллионов рублей. При этом фактически строительная организация выполнила работы на сумму около 60 миллионов рублей. Остальные денежные средства в сумме более 45 миллионов рублей были похищены осужденным.

Малютин вину в инкриминированном ему преступлении не признал, указав, что хищение денежных средств, принадлежащих Кольскому Научному Центру РАН, он не совершал. Между тем, его вина в совершении тяжкого преступления против государственной собственности в судебном заседании была доказана и подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, настаивая на невиновности Малютина в совершении инкриминируемого преступления.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы Малютина и его защитника, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены вынесенного приговора, оставив жалобы без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.