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Мурманская область. Арктика13.01.17 17:07

Вступил в законную силу приговор суда в отношении мошенников, совершивших хищение денежных средств в ОАО «Альфа-банк»

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Североморского городского суда Мурманской области от 14.11.2016, в соответствии с которым Суслов А.Ю. и Хованцев А.Г. осуждены по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Приговором суда первой инстанции было установлено, что в декабре 2011 – январе 2012 года Суслов по предложению Хованцева вступил в сговор на совершение мошеннических действий в отношении имущества ОАО «Альфа-банк», реализуя который, путем обмана получили право на кредитные денежные средства организации.

На предоставленные банком кредитные денежные средства Суслов и Хованцев приобрели в магазине «Евросеть» различные товары, которые в последствии реализовали третьим лицам.

Особо обращает на себя внимание тот факт, что данные преступные действия совершены Хованцевым в период прохождения им службы в качестве следователя следственного отдела полиции г.Североморска.

От Хованцева поступили апелляционные жалобы о несогласии с приговором суда, в которых он выразил свою позицию о непричастности к данным преступлениям, указал на имевшие, по его мнению, место нарушения уголовно-процессуального закона и неправильное применение уголовного закона.

Государственный обвинитель в апелляционной инстанции возражал против удовлетворения доводов жалоб, поскольку вина Хованцева установлена совокупностью представленных доказательств, которым судом дана полная, всесторонняя и объективная оценка. Каких либо нарушений требований УПК РФ ни в ходе проведения предварительного расследовании, ни в суде допущено не было. Юридическая оценка действиям Хованцева дана правильная.

Мурманский областной суд, рассмотрев в судебном заседании 12 января  2017 года апелляционные жалобы осужденного, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.

Приговор суда вступил в законную силу.

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