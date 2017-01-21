ВУ Мурманской области на месте ограничения движения развернуты и работают пункты обогрева
В настоящее время на повороте федеральной автодороги Р-21 к ЗАТО Заозёрск продолжает действовать подвижный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области. Он был развернут вчера в связи с введенным ограничением движения из-за недостаточной видимости на участке с
Также развернуты стационарные пункты обогрева на АЗС ООО «Скарус»(
На ряде дорог области для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и оперативные группы Печенгского и Кольского пожарно-спасательных гарнизонов.
Информирование участников дорожного движения о ситуации на дороге, порядке действий и наличии пунктов обогрева проводится Главным управлением МЧС России по Мурманской области при помощи смс-рассылки и оповещения по УКВ радиостанции, настроенной на частоту дальнобойщиков, и через терминальные комплексы ОКИОН.