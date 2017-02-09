Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.02.17 10:50

Введение индикатора долговой нагрузки на граждан позволит определить все доходы и обязательства заёмщиков

В рамках введения индикатора долговой нагрузки граждан ЦБ обсуждает с бюро кредитных историй (БКИ) изменение механизма работы. Принципиальным является получение кредиторами полной информации о долговой нагрузке клиента - на основе данных всех БКИ. При этом обращение и получение информации кредитором должны осуществляться через одно окно или БКИ (по выбору банка) и Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Сложности в реализации такого подхода видят и крупные и небольшие БКИ. Но ЦБ настроен серьёзно, так что скоро все долги граждан, в том числе небанковские, станут явными, пишет «Коммерсантъ».

О том, что ЦБ обсуждает с участниками рынка изменение механизма работы БКИ с кредиторами, рассказали редакции участники совещаний в ЦБ. Собеседники издания указывают на то, что в настоящее время обсуждаются два основных варианта. Логика обоих в том, чтобы кредитор, обращаясь в одно БКИ или ЦККИ, получал данные от всех действующих бюро, которые соберёт первое БКИ или ЦККИ. На рынке работает 16 бюро кредитных историй. Однако банки традиционно сотрудничают с тремя или менее.

В пресс-службе ЦБ  сообщили, что «данный вопрос находится в стадии обсуждения. С учётом международного опыта и специфики деятельности российского рынка кредитования рассматриваются различные подходы к определению дохода и обязательств заёмщика».

В конце прошлого года президент Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по ограничению прав кредиторов на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если на момент его заключения соотношение размера ежемесячного дохода заёмщика и размера его ежемесячного совокупного долга превышало предельное значение. Поручение адресовано правительству и Банку России. Срок исполнения - 1 марта 2017 года. Фактически речь идёт о введении индикатора долговой нагрузки на граждан - DTI (debt-to-income). БКИ должны стать источником данных о совокупном долге граждан, отмечают собеседники «Коммерсанта», участвовавшие в обсуждениях с ЦБ.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 409 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Тайны века: Чехов. Неопубликованная жизнь». Документальный фильм (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и яблоки продолжают лидировать по росту ценВ долах как в шелках - Центробанк объявил о критически опасном показателе внешнего долга России-PRO ВалютуНефть пошла в рост, доллар и евро пошли на снижениеДоллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейку-PRO ЭнергетикуПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями ЗаполярьяКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения