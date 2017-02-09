Введение индикатора долговой нагрузки на граждан позволит определить все доходы и обязательства заёмщиков

В рамках введения индикатора долговой нагрузки граждан ЦБ обсуждает с бюро кредитных историй (БКИ) изменение механизма работы. Принципиальным является получение кредиторами полной информации о долговой нагрузке клиента - на основе данных всех БКИ. При этом обращение и получение информации кредитором должны осуществляться через одно окно или БКИ (по выбору банка) и Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Сложности в реализации такого подхода видят и крупные и небольшие БКИ. Но ЦБ настроен серьёзно, так что скоро все долги граждан, в том числе небанковские, станут явными, пишет «Коммерсантъ».

О том, что ЦБ обсуждает с участниками рынка изменение механизма работы БКИ с кредиторами, рассказали редакции участники совещаний в ЦБ. Собеседники издания указывают на то, что в настоящее время обсуждаются два основных варианта. Логика обоих в том, чтобы кредитор, обращаясь в одно БКИ или ЦККИ, получал данные от всех действующих бюро, которые соберёт первое БКИ или ЦККИ. На рынке работает 16 бюро кредитных историй. Однако банки традиционно сотрудничают с тремя или менее.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что «данный вопрос находится в стадии обсуждения. С учётом международного опыта и специфики деятельности российского рынка кредитования рассматриваются различные подходы к определению дохода и обязательств заёмщика».

В конце прошлого года президент Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по ограничению прав кредиторов на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если на момент его заключения соотношение размера ежемесячного дохода заёмщика и размера его ежемесячного совокупного долга превышало предельное значение. Поручение адресовано правительству и Банку России. Срок исполнения - 1 марта 2017 года. Фактически речь идёт о введении индикатора долговой нагрузки на граждан - DTI (debt-to-income). БКИ должны стать источником данных о совокупном долге граждан, отмечают собеседники «Коммерсанта», участвовавшие в обсуждениях с ЦБ.