Введение прогрессивной шкалы НДФЛ – добрый жест для тех, «кому не повезло» в России - Гайдаровский форум

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает целесообразным введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение пенсионного возраста. «Переход к прогрессивной шкале НДФЛ даст ещё 1% ВВП. Думаю, что эта мера не должна быть подобием того, что есть в европейских странах - 50%, 49% верхний уровень доходов. Максимум 20% - верхний у 5% работников, получающих больше 150-200 тысяч рублей в месяц», - сказал Ярослав Кузьминов сегодня в рамках Гайдаровского форума.

- Это психологически разрядит ситуацию. Если хотите, это некоторый жест, жест общества, жест государства по отношению к тем, кто зарабатывает мало, кому не повезло - показать, что те, которым повезло в их глазах, те, кто добился большего, и вкладывает больше. Этот минимальный шаг, как мне представляется, тоже необходим, - отметил ректор ВШЭ.

Кроме того, он считает целесообразным повышение пенсионного возраста в России и сокращение досрочных пенсий. «Сейчас, по-моему, 54 года средний возраст фактического выхода на пенсию. Это даст примерно 2% ВВП на рубеже 2028-2030 года, если быстро идти», - заявил Ярослав Кузьминов.

- Нам нужно добавлять в пенсионную систему, переходя к накопительной пенсии, ещё минимум 0,5%, а я надеюсь, что средний класс будет расти и будет добавлять 1%.

Ярослав Кузьминов сказал, что «в России сейчас не хватает примерно 1% ВВП в образовании, не хватает примерно 2% ВВП в здравоохранении (...) Не хватает ещё в нынешней пенсионной системе где-то полпроцента - одного процента ВВП».

- Откуда все это можно взять? Первое, поскольку бюджетный пирог очень ограничен, и будет ограничен ближайшие 10 лет, нам надо выбрать. Я бы выбрал образование. Нам надо сохранить бесплатное для всего населения образование всех уровней, и бесплатной надо иметь эффективную систему социальной помощи ответственным семьям. Для этого необходим 1% ВВП из бюджетных источников, - сказал эксперт.

«Любой перевод на большую платность со стороны населения образовательных сервисов, на мой взгляд, будет плохим выбором, потому что образование является самым активным источником экономического роста», - добавил Ярослав Кузьминов.

Вопрос освобождения от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тема прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждаются в правительстве РФ, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. «Такая тема обсуждается. И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас - это преодоление падения в реальных доходах населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога - это было бы реальным шагом в повышении доходов населения», - сказала Ольга Голодец журналистам на полях Гайдаровского форума.

Она уточнила, что речь идёт о тех людях, «кто получает МРОТ».

Голодец подчеркнула, что такое предложение уже обсуждается. «Мы действительно были бы готовы его поддержать, у нас эта ситуация просчитывается», - сказала вице-премьер.

Ранее в ходе Гайдаровского форума вице-премьер Ольга Голодец заявила, что зарплату ниже МРОТ в России получают 4,9 млн человек, отметив, что рост уровня доходов населения - важный фактор для обеспечения роста экономики. Минимальный размер оплаты труда в России составляет порядка 7,5 тысячи рублей.

Как сообщалось, в ходе форума по части МРОТ прозвучало предложение главы Минтруда Максима Топилина, который призвал поднять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума в регионах уже к осени этого года. Министр заявил, что «сейчас хорошее время» для такого шага, пишет finmarket.ru.