Выход барка «Седов» в море запланирован на конец апреля

На учебном паруснике «Седов» продолжается подготовка к предстоящим учебным рейсам сезона навигации 2017 года. В настоящее время экипаж парусника «Седов» и рабочие предприятия ООО «Судоремонт-Запад» ведут подготовку к плановому ремонту барка в порту Светлый Калининградской области.

Палубная команда парусника завершила косметический ремонт ряда внутренних помещений – курсантских кубриков и кают экипажа, на очереди спортзал и кладовые.

Выполняются в первую очередь работы, которые сложно сделать в море. Так, приводятся в порядок блоки парусного вооружения – их демонтируют, шкурят, покрывают лаком и разрабатывают: бегучий такелаж не должен подвести во время аврала. Планируется замена шкотов и гитовых прямых парусов. Проведена ревизия радиооборудования, ведутся работы по профилактическому ремонту судовой метеостанции. Предстоит дефектовка холодильной установки, главного двигателя, системы кондиционирования воздуха, трубопровода и танков.

Выход судна в море запланирован на конец апреля.

В наступившем году, осваивая тонкости морского дела на борту легендарного судна-рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, курсанты примут участие в крупнейших морских фестивалях Европы, а также в мероприятиях традиционной международной регаты больших парусных судов.