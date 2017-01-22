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Мурманская область. Арктика22.01.17 19:57

Выходные стали испытанием на прочность для всех систем жизнеобеспечения Мурманской области – Марина Ковтун

Минувшие выходные стали испытанием на прочность для всех систем жизнеобеспечения Мурманской области. Погодные условия и именно циклон, который обрушился на Кольский полуостров со стороны Баренцева моря и прошел над регионом сильным порывистым ветром, снегом и метелью, стал проверкой для всех служб. И большинство из них прошли её на достойном уровне. В ситуации экстремальных погодных условий дорожные и коммунальные службы работали оперативно и своевременно, сохраняя в регионе стабильную ситуацию, такую оценку дала губернатор Марина Ковтун по итогам проведенной работы.

В целях обеспечения безопасности граждан опасные участки дорог закрывались для проезда, водителей оперативно об этом информировали. На трассах для помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работали пункты обогрева МЧС. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для уборки снега на федеральные и региональные трассы области выведено 140 единиц техники.

Системы теплоснабжения региона также продемонстрировали свою устойчивость и готовность к оперативному устранению возникающих проблем. Такой ситуацией стало отключение отопления и горячего водоснабжения в Мурманске, вызванное аварией на теплотрассе. Как пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области, работники Мурманской ТЭЦ оперативно выявили участок на ул. Дзержинского в Мурманске, где произошёл прорыв теплосети. Проблемная зона была локализована, и уже в 8 утра воскресного дня все ответственные сотрудники были на рабочих местах, Был оперативно создан штаб, установлены причины и началась работа по ликвидации последствий прорыва.

В настоящий момент Мурманская ТЭЦ работает в штатном режиме и поднимает температуру теплоносителя до нормативных параметров. Ориентировочно к 20 часам в домах мурманчан, подключенных от Мурманской ТЭЦ, появится горячая вода и тепло в батареях. Управляющие компании работают над ликвидацией воздушных пробок в домах. В районе Больничного городка в областном центре 12 домов, которые подключены от теплотрассы, проходящей по ул. Дзержинского, будут подключены чуть позже. С 15.30 воскресенья работники ТЭЦ устраняют обнаруженную на теплотрассе аварию. Специалисты будут работать до полного устранения. Задача, поставленная руководством, – максимально быстро подать тепло в 12 домов.

Ещё одно происшествие – в Хибинах. Незарегистрированная группа туристов (11 человек на снегоходах) из Архангельска попала под сошедшую лавину. По имеющейся информации, они передвигались по дикому склону, чем вызвали незапланированный сход снега. Под ним оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали. В результате проведенной поисково-спасательной операции один человек был спасен, два человека найдены погибшими. Состояние спасенного удовлетворительное, ему оказывается медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

И третья «горячая точка», к которой было приковано внимание областных властей – это аэропорт «Мурманск».

Мы понимаем, что рейсы были отложены из-за состояния метеоусловий, взлётно-посадочной полосы и соображений безопасности полётов. Однако администрации аэропорта не удалось грамотно выстроить работу с пассажирами: их информированию о режиме работы аэропорта, отмене рейсов, организации их комфортного размещения в здании аэропорта. Так губернатор Мурманской области Марина Ковтун прокомментировала сложившуюся ситуацию. По поручению главы региона в аэропорт выезжал министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин и непосредственно на месте оказывал содействие в решении вопросов, находящихся вне прямых полномочий регионального ведомства.

«Мы намерены обратиться к акционерам аэропорта с требованием разобраться в ситуации, предусмотреть и разработать чёткий порядок действий администрации аэропорта с точки зрения создания комфортных условий для пассажиров, чьи рейсы отменены», – подчеркнула Марина Ковтун.

 

 

 

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