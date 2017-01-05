Вылов водных биоресурсов рыболовных организаций Мурманской области в январе-ноябре 2016 года оказался на 5,8% меньше

Министерства экономического развития Мурманской области в конце 2016 года подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2016 года и оценке основных показателей за этот период.

Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области в январе-ноябре 2016 года выловлено 601,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 5,8% ниже уровня соответствующего периода 2015 года. Снижение вылова отмечено по прочим видам рыб на 16,7% (доля в вылове 36,1%), а также по путассу на 10,7% (доля в вылове 11,9%).

Негативное влияние на общий результат оказал введенный в 2016 году мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежским морях. При этом в январе – ноябре 2016 года отмечен рост по вылову пикши (в 1,2 раза) и сельди (на 10,5%), вылов трески остался на уровне соответствующего периода прошлого года.