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Мурманская область. Арктика10.03.17 10:27

Выставка «С поля боя», посвященная 90-летнему юбилею организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Васильевича Журина, открылась в музее

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «С поля боя», посвященной 90-летнему юбилею Льва Васильевича Журина, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почётного гражданина города-героя Мурманска, организатора поисковой деятельности в Мурманской области, а также 30-летию формирования Координационного совета поискового движения СССР.

Выставка «С поля боя» рассказывает о развитии поискового движения в Заполярье и её организаторе-краеведе Льве Васильевиче Журине.

В витринах представлены предметы, найденные поисковиками на месте боев на Мурманском направлении, предоставленные на выставку председателем координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константином Добровольским и председателем областного Совета ветеранов Михаилом Орешетой. Посетители увидели ложки, котелки, каски, солдатские капсулы, компасы, фронтовые письма родным, часы и многое другое.

На открытии выставки с приветственным словом выступили: председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, глава муниципального образования города Мурманска Михаил Белошеев, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Почетный гражданин города-героя Мурманска и Мурманской области, основатель поискового движения в мурманской области Лев Журин, а также Михаил Орешета - краевед, писатель, историк, Почетный гражданин города-героя Мурманска и руководитель некоммерческого фонда «Щит» генерал-майор Геннадий Гурылев.

Для гостей мероприятия выступил ветеран поискового движения, артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров, исполнивший литературно-музыкальные композиции из поэмы «Василий Тёркин».

 

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