Ветеринары фиксируют случаи превышения предельно допустимого уровня солей тяжёлых металлов в оленьих субпродуктахСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.03.17 12:28

Взрывоопасный подарок может довести жителя Заполярного до тюрьмы

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Печенскому району в ходе операции «Арсенал» поступила информация о том, что житель Заполярного 1972 года рождения хранит по месту жительства взрывное устройство.

Полицейские провели осмотр квартиры, принадлежащей подозреваемому, и обнаружили ручную гранату с боевым взрывателем. Взрывное устройство было изъято и направлено на экспертизу. Эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что граната пригодна для производства взрыва.

Подозреваемый рассказал полицейским, что гранату ему подарили, он её хранил по месту жительства без цели использования.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаУдарники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 317 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиСоциальные пенсии увеличат с 1 апреля на полтора процента – проект МинтрудаСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсий-PRO ВалютуДоллар вырос на 41 копейку, евро – на 15 копеекДоллар продолжает теснить рубль-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 мартаАлексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, определил два основных вида неплательщиков ЖКУ-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения