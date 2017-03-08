XVI Хибинский спортивный фестиваль пройдёт в рамках движения «Дети России образованны и здоровы»

В Апатитах с 11 марта по 1 апреля в рамках движения «Дети России образованны и здоровы» состоятся физкультурные и спортивные мероприятия XVI Хибинского спортивного фестиваля. Главная цель фестиваля - повышение интеллектуального и творческого потенциала населения.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 11 марта в 14.00 в большом зале Дворца спорта ФСК «Атлет». В рамках открытия XVI Хибинского спортивного фестиваля запланировано проведение шоу-конкурса «Бешеная пила», которое представит многочисленным зрителям, спортсменам и гостям величие ледовых скульптур, выполненных признанными мастерами и скульпторами, призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов по обработке снега и льда.

В распоряжении скульпторов будет всего 90 минут для создания своих произведений изо льда. Величие скульптур, бешеный рев бензопил, треск льда создадут незабываемые впечатления и эмоции зрителей.

Организатором шоу–конкурса «Бешеная пила» выступает экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» при поддержке компании «STIHL».

По итогам шоу-конкурса «Бешеная пила» участникам и призерам вручат памятные дипломы, кубки и подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

В программе XVI Хибинского спортивного фестиваля предусмотрены многочисленные спортивные соревнования по плаванию, хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, кикбоксингу, мини-футболу, боксу, баскетболу, приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры» и другие.