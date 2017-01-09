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Мурманская область. Арктика09.01.17 15:20

Яркой и незабываемой стала встреча Нового года для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Яркой и незабываемой постарались сделать встречу Нового 2017 года для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, друзья, волонтеры и специалисты учреждений.

Воспитанники мурманского центра «Ровесник» получили в подарок веселое и озорное представление «Сумасшедшей лаборатории» с показом интереснейших опытов. Дети и педагоги центра представили гостям спектакль, где главными героями стали Питер Пен, Фея и другие волшебные персонажи. В новогодние дни воспитанники центра также посетили страусинную ферму, встретились с представителем Деда Мороза из Великого Устюга.

«В гостях у Белоснежки, эльфов и гномов» – так назывался новогодний спектакль, который состоялся в Апатитском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева. Поздравить детей и взрослых с праздником пришли представители Кольского медицинского колледжа, мурманские автолюбители из группы «Night in Murmansk», тренеры из Апатитского фитнес-клуба «Элис». Они подарили ребятам сладкие подарки и тренажеры для занятия спортом, а мурманчане подготовили для детей сюрприз – фейерверк и катание на спортивных машинах.

Воспитанников Кандалакшского центра помощи детям «Берег» с Новым годом и Рождеством поздравили сотрудники муниципального отдела МВД России «Кандалакшский». В Лувеньге прошел новогодний праздник, который объединил детей, замещающих родителей и специалистов центра. Дети и взрослые отправлялись в путешествие, где их встречали герои разных сказок: царь с царицей, курочка Ряба, Баба Яга, фея. В праздничном сценарии значились веселые конкурсы, шутки, танцы. Дети и взрослые читали стихи, пели песни, водили хороводы вокруг елки, снимали кино. Праздник встречи Нового года получился веселым, оригинальным, запоминающимся.

Ребята из мончегорского центра «Тёплый дом» побывали на новогоднем представлении «Волшебный цветок» в Городском центре культуры, после спектакля детей ждала Новогодняя феерия с участием сказочных персонажей. Для воспитанников «Теплого дома» уже стали традиционными встречи со служителями Вознесенского кафедрального собора. Ребятам рассказали об истории светлого праздника Рождества.

Воспитанников мурмашинского центра помощи детям «Журавушка» поздравили с Новым годом представители Кольского РДУ, прокуратуры, ФКУ ИК-16, подарив детям представление «Мыльные пузыри» и приглашение в тропическую купальню.

 

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