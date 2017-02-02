Ярмарка вакансий состоится в рамках выставки «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса»

С 23 по 25 марта в рамках профильной выставки «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса» состоится ярмарка вакансий.

Компания «МурманЭКСПОцентр», приглашает к участию в ярмарке предприятия малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики, а также градообразующие предприятия Мурманска и Мурманской области.

Ярмарка вакансий – это отличная возможность представить информацию об имеющихся вакансиях, лично пообщаться с претендентами, рассказать об условиях работы и социальных гарантиях, и даже провести предварительное собеседование.