Юбилейная «Лыжня Дружбы» пройдёт в рамках Года экологии

«Лыжня Дружбы» – уникальная международная гонка, маршрут которой проходит по территории трех стран. По традиции только в этот день и только в этом месте государственные границы открываются навстречу спортивному празднику. Длина дистанции – 12 километров (6 км по России + 1 км по Финляндии + 5 км по Норвегии).

Решение приурочить это спортивное мероприятие к Году экологии было принято в рамках рабочей встречи главы Минприроды России Сергея Донского с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун в ходе визита в регион в конце февраля.

Сергей Донской: «Мы сотрудничаем и дружим с нашими северными соседями не только в политическом или культурном смысле, но и в рамках совместных действий по охране хрупкой природы арктического региона. Кроме того, мы понимаем, что цели спорта, здорового образа жизни и охраны природы очень близки – так мы сохраняем свое здоровье, и здоровье будущих поколений».

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула, что экология – один из главных аспектов регионального приграничного сотрудничества на Севере.

«Как известно, экологические проблемы границ не знают, особенно у нас на Севере, и решать их всегда приходится сообща», – отметила Марина Ковтун, добавив, что часть маршрута «Лыжни Дружбы» проходит по пограничной реке Паз, которая является частью международного заповедника Пасвик.

Открытие «Лыжни Дружбы» традиционно зрелищное и торжественное мероприятие. Первыми на старт выходят пограничники трёх стран – России, Финляндии и Норвегии, затем дается массовый старт. Ожидается, что, как и прежде, в международном массовом лыжном пробеге примут участие около трех тысяч спортсменов и физкультурников. Однако не все лыжники, вышедшие на трассу, бегут за победой, для большинства «Лыжня Дружбы» – это символическое событие, посвященное единству приграничных стран.

Церемония торжественного открытия «Лыжни Дружбы» в поселке Раякоски состоится 11 марта в 13.00. Старт гонке будет дан в 14.00.

Двадцатые массовые соревнования стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы» откроют программу 83-го традиционного Праздника Севера.