Юбилейная «Лыжня дружбы» в посёлке Раякоски состоится 11 мартаАвтоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области получит развитие
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Мурманская область. Арктика06.02.17 17:16

Юбилейная «Лыжня дружбы» в посёлке Раякоски состоится 11 марта

Подготовка к юбилейному международному массовому лыжному пробегу «Лыжня дружбы» стала одной из тем сегодняшнего оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Прежде чем начать обсуждение, Марина Ковтун поздравила нашего земляка Юрия Талых, ставшего сегодня вице-чемпионом мира по натурбану. Благодаря успехам северян Мурманская область заявляет о себе как кузница кадров для зимних видов спорта. Это естественно с учетом особенностей заполярного климата и того внимания, которое в регионе уделяется развитию спорта, подчеркнула Марина Ковтун.

11 марта в посёлке Раякоски состоится традиционная «Лыжня дружбы». Как отметила глава региона, тема проведения уникального массового состязания привлекла особое внимание министра спорта России Павла Колобкова, встреча с которым состоялась на прошлой неделе. О ходе подготовки «Лыжни дружбы», открывающей программу 83-го традиционного Праздника Севера, губернатору доложила председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Как рассказала Светлана Наумова, в рабочем порядке уже решены вопросы безопасности, подготовки трассы, обслуживания и медицинского сопровождения мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос расчистки стоянки в Раякоски.

«С уверенностью можно говорить, что «Лыжня дружбы» состоится», – подчеркнула председатель областного спорткомитета.

Глава региона отметила необходимость учета отзывов и замечаний участников прошлогодней «Лыжни дружбы», а также поручила Светлане Наумовой обратить особое внимание на пропаганду и широкое освещение этого уникального спортивного мероприятия.

Продолжая тему спортивных мероприятий, Светлана Наумова напомнила, что 11 февраля Мурманская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдет в 16 муниципалитетах региона, ожидается, что участие в нем примут порядка 7,9 тысячи северян. Центральные старты будут организованы в мурманской Долине Уюта и на лыжном стадионе Североморска-3.

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