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Мурманская область. Арктика14.01.17 14:54

«Юнармеец Заполярья» готов бороться с диверсантами в Заполярье

Сегодня в главной базе подводных сил Северного флота - Гаджиево - состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» и присвоения одному из них наименования «Юнармеец Заполярья», сообщает пресс-служба СФ.

С подъёмом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами СФ. Наименование «Юнармеец Заполярья» присвоено одному катеру приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России. Церемония подъёма Андреевского флага на противодиверсионных катерах прошла под руководством командующего подводными силами СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.

В торжественном мероприятии приняли участие представители штаба Северного флота, администрации закрытого административно-территориального образования Александровск. На церемонии присутствовали участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из гарнизона Гаджиева. Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе подводных сил СФ - Гаджиево.

В состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота вошли одиннадцатый и двенадцатый катера проекта 21980 «Грачонок» в серии, разработанной для перевооружения специальных подразделений. Они предназначены для охраны водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним. Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами, их радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

 

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