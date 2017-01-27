Юные читатели отправятся в экологическую экспедицию

29 января в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится экологическая экспедиция «Самые необычные и диковинные животные и растения».

Учащиеся 5-7 классов отправятся в увлекательную экспедицию по растительному и животному миру нашей планеты. Ребята узнают о необыкновенных свойствах самых обыкновенных растений, о том, как они приманивают и обманывают, защищаются и зовут на помощь. Юные мурманчане также познакомятся с причудливыми, редкими, отвратительными и красивейшими животными.